Milli atlet Ece Narttürk, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Milli atlet Ece Narttürk, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli atlet Ece Narttürk, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççi Ece Narttürk finale yükseldi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççi Ece Narttürk finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ece Narttürk şampiyonada 58.92'lik derecesiyle grubunu 6'ncı tamamlayarak finale kaldı.

Ece Narttürk'ün yarışacağı finaller 21 Ağustos Cumartesi saat 16.10'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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Milli atlet Ece Narttürk, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi - Haberler Spor
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