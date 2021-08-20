Milli atlet Ece Narttürk, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççi Ece Narttürk finale yükseldi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli çekiççi Ece Narttürk finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ece Narttürk şampiyonada 58.92'lik derecesiyle grubunu 6'ncı tamamlayarak finale kaldı.
Ece Narttürk'ün yarışacağı finaller 21 Ağustos Cumartesi saat 16.10'da yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu