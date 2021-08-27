Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı

Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda mili atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı.