Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda mili atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı.

Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda mili atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyondaDiyar Ergüven 5.56.43 koşarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Engel yüksekliği geçen yıl değişen branşta eski rekor 5.58.28 ile milli atlet Burak Ağca'ya aitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:59:40. #1.16#

title