Milli atlet Berke Akçam, erkekler 60 metre engellide 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli atlet Berke Akçam, erkekler 60 metre engellide 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli atlet Berke Akçam, erkekler 60 metre engellide 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Berke Akçam, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda erkekler 60 metre engellide 7.83'lük derecesiyle Mikdat Sevler'e ait eski 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 0.05 saniye geliştirdi.

Berke, bu yıl açık sahada 400 metre engellide de Türkiye rekorunu yenilemişti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonrası sahada Berke Akçam ve antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür