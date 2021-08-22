Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engellide dünya ikincisi oldu
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Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engellide dünya ikincisi oldu

Milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engellide dünya ikincisi oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.

Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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