Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu
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Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam, 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam, 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda erkekler 400 metre engellide madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Berke Akçam, 50.70'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. İsveçli Oskar Edlund 51.15 ile gümüş, Hırvat Dominik Skorjanc ise 51.78 ile bronz madalya aldı.

Türkiye böylece şampiyonada 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam 400 metre engellide altın madalya kazandı
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam 400 metre engellide altın madalya kazandı
Son dakika haberi | Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Pınar Akyol, gülle atmada altın madalya kazandı.
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