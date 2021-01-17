Milli atlet Ayşe Tekdal: Bu derece olimpiyat yolunda bana cesaret kattı

Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 21: 00.97'lik derecesiyle U23 ve Büyükler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Ayşe Tekdal, "Şu an 21: 00 yürümek beni çok mutlu etti. Olimpiyat yolunda da bana cesaret kattı diyebilirim" dedi.

Milli yürüyüşçü Ayşe Tekdal yarışı 21: 00.97'lik derecesiyle eski rekortmen Meryem Bekmez'in önünde kazanırken, Türkiye rekorunu 5 saniyeden fazla geliştirdi. Bekmez'e ait 2018'den kalma eski rekor 21: 54.25'ti. Yarışta ayrıca Nergiş Adaş'a ait U23 rekoru da yenilenmiş oldu.

"BU DERECE OLİMPİYAT YOLUNDA BANA CESARET KATTI"

Bu derece için çok çalıştıklarını vurgulayan Ayşe Tekdal, "Bu süreçte federasyon başkanımız Fatih Çintimar, koordinatör Mustafa Akyavaş, antrenörüm Sinan Aslan her zaman bana destek olup yapabileceğime inandılar. Onlar inandıkça ben başaracağım. İkimiz de çok hırslıyız. Ama her zaman biri geçmek zorunda. Bu yarış ben geçmiş olabilirim, bir sonraki yarış belki o olacak bilmiyoruz. Ama umarım sonuna kadar rekabetimiz hep böyle devam edecek. Şimdiye kadar 2 kişi gidiyorduk. Umarım sonraki yıllarda 4-5 kişi gidebiliriz hep böyle devam eder. Benden küçüklere iyi örnek olabilirim inşallah onlar benden iyisini başarabilirler" diye konuştu.

FATİH ÇİNTİMAR: OLİMPİYATTA DA DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA DA BU BAŞARILAR DEVAM EDECEK

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yürüyüşün atletizmin en başarılı dallarından biri olduğunu belirterek, "Yürüyüş koordinatörümüz Mustafa Akyavaş'a teşekkür ederek başlamak istiyorum çünkü yürüyüşle alakalı çok emek harcıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da çocuklarımız fazlasıyla veriyorlar. Şu an olimpiyat kotaları anlamında da dünyada derece anlamında da yürüyüş Türkiye'de atletizmin yüz akı olan branşlardan bir tanesi. Ben inanıyorum ki olimpiyatta madalyayı da yürüyüşte almış olacağız. Çünkü çocuklarımız çok güzel antrenman yapıyorlar, çalışıyorlar. Burada da Türkiye rekorunu 3 sporcumuz birden geçti. Bu müthiş bir başarı hem de 1 dakika gibi bir seviye indirilen bir rekor. Dünya ikincisi sporcumuz Meryem Bekmez'in rekoru ki Meryem de ikinci olarak bitirdi. O da rekor yürümüş oldu ama Ayşe geçmiş oldu bugün. İnşallah bu çocuklarımız her gün biraz daha yukarıya emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah olimpiyatta da, dünya şampiyonalarında da bu başarılar devam edecek. Ben sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı