Milli atlet Aras Kaya'nın altın madalyası Türkiye'ye gönderildi
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Milli atlet Aras Kaya'nın altın madalyası Türkiye'ye gönderildi

02.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:14
Milli atlet Aras Kaya'nın altın madalyası Türkiye'ye gönderildi

Avrupa Atletizm Birliği (EA), 2019 Avrupa Kros Şampiyonası'nda İsveçli atletin dopingli çıkmasıyla altın madalyayı almaya hak kazanan milli atlet Aras Kaya'nın madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) gönderdi.

Avrupa Atletizm Birliği (EA), 2019 Avrupa Kros Şampiyonası'nda İsveçli atletin dopingli çıkmasıyla altın madalyayı almaya hak kazanan milli atlet Aras Kaya'nın madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) gönderdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan büyük erkekler yarışını ikinci sırada tamamlayan Aras Kaya'nın, önündeki İsveçli atlet Robel Fsiha'nın dopingli çıkması nedeniyle mayıs ayında altın madalyaya terfi ettiği anımsatıldı.

Avrupa Atletizm Birliği yönetimi itiraz, temyiz ve diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından TAF Başkanı Fatih Çintimar'a bir bilgilendirme mektubu gönderdi.

EA yönetimi, mektupta Aras Kaya'nın şampiyonluğunun tescil edildiğini ve altın madalyanın kendisine verilmesi için federasyonun Ankara'daki ofisine gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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