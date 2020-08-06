Milli atlet Alperen Acet, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi DHADenizli'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada 2.25 metre ile Avrupa'da 2020 yılının en iyi 5'inci atlayışını gerçekleştirdi.

DHA

Denizli'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada 2.25 metre ile Avrupa'da 2020 yılının en iyi 5'inci atlayışını gerçekleştirdi.

2.30 metre ile Türkiye rekorunun sahibi olan Milli atlet Acet, pandemi süresinin ardından başladığı çalışmalar sonunda katıldığı olimpik deneme yarışmalarında 2.25 metre atlayarak Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi. 3'üncü hakkında 2.25 metreye ulaşan Alperen Acet, antrenörü Cavit Ceylan ile çalışıyor.

Kaynak: DHA