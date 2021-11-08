Milli atıcılar Polonya'da yarıştı

Milli atıcılar Ömer Akgün ve Özgür Varlık, Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Wroclaw şehrinde düzenlenen organizasyonda havalı tüfek disiplininde Ömer Akgün'ün 626.2 puanla sıralama turunu tamamladığı belirtildi.

25 metre rapid tabanca disiplininde milli sporcu Özgür Varlık'ın ise sıralama müsabakalarını 578 puanla bitirdiği kaydedildi.

İki sporcunun da sıralama turlarında organizasyona veda ettiği aktarıldı.

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