Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı

? Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.