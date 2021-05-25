Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı

Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

? Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

? Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, şampiyonanın 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasını üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hadise Murat Boz Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:40:58. #1.15#

title