Milli atıcılar, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
? Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
? Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, şampiyonanın 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasını üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er