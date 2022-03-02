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Milli atıcılar Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Milli atıcılar Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde milli sporcular İsmail Keleş-Yasemin Beyza Yılmaz ikilisi, gümüş madalya kazandı.

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde milli sporcular İsmail Keleş-Yasemin Beyza Yılmaz ikilisi, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonda İsmail ve Yasemin Beyaz ikilisi, finalde Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec çiftiyle karşılaştı.

Rakipleri karşısında finali 17-9 kaybeden milli sporcular, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Sırp sporcular ise altın madalyaya uzandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gümüş Madalya, Dünya Kupası, Mısır, Milli, Spor, Haberler

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