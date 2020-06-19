Milli atıcılar çalışmalarını yaşadıkları şehirlerde sürdürüyor Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, olimpiyat havuzu sporcularının hazırlıklarını yaşadıkları şehirlerde sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, olimpiyat havuzu sporcularının hazırlıklarını yaşadıkları şehirlerde sürdürdüğünü söyledi.

Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının ardından geçilen "yeni normal" sürecinde tüm tedbirlere uyduklarını belirtti.

Olimpik havuzda yer alan Özgür Varlık, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şevval İlayda Tarhan ve Yasemin Yılmaz'ın Ankara'da çalışmaya devam ettiğini dile getiren Federasyon Başkanı; Ömer Akgün'ün Diyarbakır'da, Murat Kılıç'ın İzmir'de, Şeymanur Koca'nın Gümüşhane'de, Murat İlbilgi ve Yavuz İlnam'ın Kocaeli'de, Oğuzhan Tüzün'ün Bursa'da, Nedim Tolga Tuncer'in Aydın'da, Safiye Sarıtürk'ün Kahramanmaraş'ta, Nur Banu Özpak'ın Konya'da, Onur Atak'ın ise Eskişehir'de bulunan atış poligonlarında çalıştıklarını bildirdi.

Milli sporcularla sürekli görüşerek son durumları hakkında bilgi aldıklarını vurgulayan Arman, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın hepsini en yakın zamanda birlikte de görmek istiyoruz. Onlar bu zorlu süreçte ellerinden geldiğince bireysel olarak çalışmaya devam etti, ediyor. Dilerim en yakın zamanda ülkemiz ve tüm dünya bu salgının etkisinden çıkar da bizler de eski rutinimize dönebiliriz."

Kaynak: AA