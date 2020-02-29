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Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı

Milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

29.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:42
Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı

Milli atıcı , 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde 2020 Olimpiyatları'na kota aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ömer Akgün, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın sıralama turunda attığı 630.1 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.

Ömer Akgün, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 4. kotayı kazanan isim oldu.

Kaynak: AA

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