Milli atıcı İsmail Keleş üçüncü kez katılacağı olimpiyatlarda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli atıcı İsmail Keleş üçüncü kez katılacağı olimpiyatlarda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor Açıklaması

22.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:13
Milli atıcı İsmail Keleş üçüncü kez katılacağı olimpiyatlarda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor Açıklaması

Atıcılıkta, havalı tabanca branşında mücadele eden ve Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcu İsmail Keleş, üçüncü kez katılacağı organizasyonda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Atıcılıkta, havalı tabanca branşında mücadele eden ve Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcu İsmail Keleş, üçüncü kez katılacağı organizasyonda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce 2 kez katılma başarısı gösterdiği ancak madalya kazanamadığı olimpiyat oyunlarına üçüncü kez vize alan 33 yaşındaki milli sporcu İsmail, hedefine ulaşacağına inanıyor.

İsmail Keleş, AA muhabirine, havalı tabanca branşında katılacağı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek çalışmalarının devam ettiğini dile getiren İsmail, olimpiyat oyunlarına kadar disiplinden ödün vermeden çalışacağını kaydetti.

İsmail, ulusal ve uluslararası birçok başarısının bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyat farklı bir olay. 4 yılda bir yapıldığı için kaçırınca 4 yıl bekliyorsun. Müsabaka bazında bakarsak çok kolay aslında çünkü dünya şampiyonalarında daha yüksek puanlarda dereceler elde diliyor. Bizim de o şampiyonalarda derecelerimiz var. Antrenörsüzlük ve tecrübesizlikten nedeniyle, katıldığım iki olimpiyatlarda başarı gösteremedim. Üçüncü kez katılıyorum. Bunda tecrübe sahibiyim. Neler yapabileceğimi biliyorum. Olimpiyat kürsüsünde yer alacağımızı düşünüyorum. Atıcılıkta olimpiyatlara katılacak 4 sporcu kaliteli ve değerli. Başarı neden olmasın? Çünkü Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecelerimiz var. Bu sefer az sporcu katılacak. İnşallah derece olacak."

"Asıl hedefimiz olimpiyat"

Olimpiyatların bu seneye ertelenmesinden önce performansının en yüksek seviyede olduğunu ifade eden İsmail, organizasyon tarihine kadar verimli şekilde çalışıp ülkesini en güzel şekilde temsil etmek istediğini aktardı.

Milli sporcu İsmail, olimpiyatlarda alacakları madalyanın atıcılığa katkı sağlayacağını anlatarak, "Dünya ve Avrupa şampiyonları bizim için ara hedef. Asıl hedefimiz olimpiyat. Biz kendimizi o şampiyonalarda sınayıp olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.

İsmail Keleş, atıcılıkta genç sporcuların performansının umut verici olduğunu belirterek, gelecekte bu sporda önemli başarıların elde edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli atıcı İsmail Keleş üçüncü kez katılacağı olimpiyatlarda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:16:30. #1.15#
title