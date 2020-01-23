Milli atıcı Cevat Karagöl, Peru'dan olimpiyat kotasıyla dönmeyi hedefliyor

23.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:32

Türkiye'yi daha önce üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren milli atıcı Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kez Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan milli sporcu Cevat Karagöl, mayıs ayında Peru'da düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye'yi 50 metre serbest tabanca ile 10 metre havalı tabancı kategorilerinde temsil eden Cevat Karagöl, haftanın belirli günlerinde Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'na gelerek antrenman yapıyor.

Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunlara direkt kota veren şampiyonalardan birinin daha mayıs ayında Peru'da yapılacağını söyledi.

Daha önce Güney Kore, Fransa ve Avustralya'daki direkt kota veren şampiyonalarda başarısız olduğunu belirten milli sporcu, 15 Ekim'de Avustralya'da düzenlenen organizasyonda kota aldığını ancak daha sonra yapılan itiraz sonrası bu şansını kaybettiğini aktardı.

Cevat Karagöl, yarım kalan işini Peru'da tamamlamak istediğini dile getirerek, bunun için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.

Şubat ayında milli takım kampına katılacağını ifade eden Cevat Karagöl, kamp dışında da Ordu'daki poligonda çalıştığını kaydetti.

Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alabilmek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Dördüncü kez bu başarıyı yakalayarak ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyorum. Ancak ilk olarak Tokyo vizesini almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA