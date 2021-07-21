Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya istiyor Açıklaması
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Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya istiyor Açıklaması

Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya istiyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı Çağla Baş, hedeflediği madalyaya ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı Çağla Baş, hedeflediği madalyaya ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan milli sporcu, milli takımla yaptığı kampların yanı sıra Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda antrenmanlarına devam ediyor.

Çağla Baş, 24 Ağustos'ta başlayacak Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi sıkı çalışarak çok istediği madalyayı kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo Paralimpik Oyunları'na artık yaklaşık bir ay kaldığını belirterek, 1 Ağustos'ta son kez milli takım kampına katılacağını, ardından Tokyo'ya gideceklerini söyledi.

Yaklaşık beş yıldır bu oyunlara hazırlandığını dile getiren Çağla, bu süre içerisinde eksiklerini büyük ölçüde giderdiğini, hem teknik altyapı olarak hem de mental anlamda kendini hazır hissettiğini ifade etti.

Çağla, Tokyo'da Türk bayrağını dalgalandırmak ve madalya almak için elinden geleni yapacağını kaydederek, "İyi şeyler yapacağımı biliyorum. Bu konuda kendime inanıyorum. Çalışmalarım gayet güzel gidiyor. Tokyo'ya tam anlamıyla hazırım." dedi.

Daha önce dünya ve Avrupa'da madalya kazandığını anımsatan milli atıcı, "Tek eksik olimpiyat madalyası. İnşallah Tokyo'da bu madalya da bana nasip olacak. Tek hedefim bu madalyayı kazanıp bayrağımızı göndere çektirmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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