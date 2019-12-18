Milli atıcı Çağla Baş, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli atıcı Çağla Baş, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:34
Milli atıcı Çağla Baş, AA

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

, ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan ve 2020 Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı kazanan milli sporcu Çağla Baş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "", "yaşam" ve "" kategorilerinde tercih yaptı.

Çağla, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Çağla, fotoğraflardan bazılarının çok etkileyici olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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