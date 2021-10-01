Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?

Milli ara ne zaman? sorusu son dönemde en çok gündeme gelen konular arasında yer almakta. Türkiye ile Norveç arasında oynayacağı maç nedeniyle tüm liglerde 1 haftalık milli ara uygulanacak. Takımlar bu sürede hazırlıklarını tüm hızıyla devam ederken, sakat futbolcuların iyileşmesi ve takıma tekrar adapte olması gibi planlamalar yer almakta. Peki, Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında tüm dünya da oynanan maçlara 1 hafta ara verilmekte. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu bu kapsamda Türkiye ile Norveç karşı karşıya gelecek. Liglere ara verileceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar internette "Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. İşte detaylar.

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanacak olan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başlayacak. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. ve 8. karşılaşmalarını 8 Ekim Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile oynayacak. Bu maçların ardından milli ara sona erecek. Takımlar bu süreçte milli takımlarına gitmeyen, sakatlıktan yeni çıkmış ve antrenman eksiği bulunan oyunculara yoğunlaşırken bir dizi hazırlık maçı yaparak Süper Lig için daha hazır bir hale gelmek için çalışacak.

Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.

NORVEÇ MAÇI STEFAN KUNTZ'UN İLK MAÇI OLACAK?

Şenol Güneş yönetiminde 6-1 ile Hollanda'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, maçının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırmış ve yapılan görüşmeler sonrası Stefan Kuntz ile anlaşmıştı.

Takım için aday değerlendirmesi yapan ve oldukça heyecanlı olduğu gözlemlenen Kuntz, 8 Ekim'de oynanacak olan Norveç maçıyla birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk kez Teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Mola
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mehmet Topal
Tüm Haberler Mehmet Nuri Emine Erdoğan Memduh Büyükkılıç Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 14:30:31. #1.11#