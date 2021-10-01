2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında tüm dünya da oynanan maçlara 1 hafta ara verilmekte. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu bu kapsamda Türkiye ile Norveç karşı karşıya gelecek. Liglere ara verileceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar internette "Milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman oynanacak?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. İşte detaylar.

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanacak olan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başlayacak. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. ve 8. karşılaşmalarını 8 Ekim Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile oynayacak. Bu maçların ardından milli ara sona erecek. Takımlar bu süreçte milli takımlarına gitmeyen, sakatlıktan yeni çıkmış ve antrenman eksiği bulunan oyunculara yoğunlaşırken bir dizi hazırlık maçı yaparak Süper Lig için daha hazır bir hale gelmek için çalışacak.

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.

NORVEÇ MAÇI STEFAN KUNTZ'UN İLK MAÇI OLACAK?

Şenol Güneş yönetiminde 6-1 ile Hollanda'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, maçının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırmış ve yapılan görüşmeler sonrası Stefan Kuntz ile anlaşmıştı.

Takım için aday değerlendirmesi yapan ve oldukça heyecanlı olduğu gözlemlenen Kuntz, 8 Ekim'de oynanacak olan Norveç maçıyla birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk kez Teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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