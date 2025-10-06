Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig arası ne zaman zaman bitiyor, maçlar ne zaman devam edecek?

Milli ara ne zaman bitecek? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Süper Lig'e verilen kısa ara boyunca gözler milli maçlarda olacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında önce Bulgaristan, ardından Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar, Ekim ayı içinde milli aranın en yoğun dönemini oluşturacak. 11 Ekim 2025'te Bulgaristan deplasmanına çıkacak olan milliler, 14 Ekim 2025'te ise Gürcistan ile iç sahada mücadele edecek. Bu süreçte Süper Lig müsabakalarına ara verildi ve takımlar çalışmalarına milli ara sonrasında devam edecek.

Ekim ayındaki milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının ardından resmen başlayacak. Bu dönemde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen milli maç takvimi uygulanacak. Millilerin Gürcistan karşılaşması 14 Ekim 2025 tarihinde oynanacak ve bu mücadele sonrasında milli ara sona erecek. Süper Lig heyecanı, 18 Ekim 2025'te oynanacak Konyaspor Kocaelispor maçıyla birlikte yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli aranın 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçların ardından başlamasıyla birlikte, liglere yaklaşık iki haftalık bir mola verilecek. Bu süreçte hem Süper Lig ekipleri dinlenme fırsatı bulacak hem de milli oyuncular, Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkelerini temsil edecek. Takımlar, 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından çalışmalarını durduracak ve futbolseverlerin odağı tamamen A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmalara çevrilecek.

Milli ara toplamda 9 gün sürecek. Türkiye'nin 14 Ekim'de Gürcistan karşılaşmasını tamamlamasının ardından milli ara bitecek ve kulüpler yeniden lig hazırlıklarına dönecek. Trendyol Süper Lig, 18 Ekim'de oynanacak 9. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Böylece takımlar, yoğun fikstür öncesinde kısa bir dinlenme sürecini geride bırakmış olacak.