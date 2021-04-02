Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Göztepe, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Göztepe, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 32. haftayla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takipçisi Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Denizlispor ile mücadele edecek. Trabzonspor da Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 A. Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:39:10. #1.14#
title