Milli antrenör 30 yıldır Bağcılar'da gençlerin hayatına sporla yön veriyor
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Milli antrenör 30 yıldır Bağcılar'da gençlerin hayatına sporla yön veriyor

Wushu Kung Fu Milli Antrenörü Süleyman Ay, 10 yaşından itibaren pazarlarda simit ve limon satarak hayata tutunduğu Bağcılar'da "vefa borcu" ödüyorum diyerek 30 senedir gençlerin hayatına spor sevgisi aşılıyor.

Milli antrenör 30 yıldır Bağcılar'da gençlerin hayatına sporla yön veriyor
14.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:20

Wushu Kung Fu Milli Antrenörü Süleyman Ay, 10 yaşından itibaren pazarlarda simit ve limon satarak hayata tutunduğu Bağcılar'da "vefa borcu" ödüyorum diyerek 30 senedir gençlerin hayatına spor sevgisi aşılıyor.

10 yaşındayken İstanbul'a göç etmek zorunda kalan ailesine destek olmak için yıllarca pazarlarda hamallık yapan, simit ve limon satan Ay'ın hayatı bir bodrum katta duyduğu spor antrenmanı sesleriyle değişti.

İleride yıllarca eğitim alacağı Ali Rıza Kol'la burada tanışan ve pazarcılıkla birlikte boş vakitlerinde spor yapmaya başlayan Ay, hocasının desteğiyle kısa zamanda Uzak Doğu sporlarında kendini geliştirdi ve askere gitmeden önce siyah kuşak almayı başardı.

Ardından tüm hayatını gençlerin sporla değişmesine adayacağı Bağcılar'a yerleşti ve 30 yıldan fazla bir süredir Wushu Kung Fu dalında onlara Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonları yetiştirdi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde de gençlerin evlerinde spora devam etmeleri için çalışmalar yürüten Ay, 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı zamanlarda da dışarıda antrenmanlara devam ediyor.

Antrenör Ay, Avrupa Şampiyonu Gamze Nur Avcı ve Uluslararası Balkan Şampiyonu Yunuscan Ergül sporun yaşamları üzerindeki etkilerini, AA muhabirine, anlattı.

Ay, 10 yaşında geldiği İstanbul'da ailesiyle birlikte birçok zorluk yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata yoksullukla başladık ama Allah bize başarılar nasip etti. Pazarlarda sebze, domates satarak, hamallık yaparak geçimimize katkı sunmaya çalıştım. Allah bize zamanla başarılar nasip etti. Hem pazarcılık yaptım aileme para getirdim hem spora devam ettim. Spor hocamı dinledim ve asla pes etmedim ve askerden önce siyah kuşak almayı hak kazandım. 1980'den beri Bağcılar'dayım. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'yla da daha öncesinden tanışıyorduk. Sağolsun bize çok büyük destekler verdi. Ben ayakkabı boyacılığı yaptım, limon, simit sattım ve onurla söylüyorum, Rabbim bunların sonucunda bizi milli takıma Avrupa'ya ve dünyaya açtı."

30 yıldır profesyonel olarak Bağcılar'da çocuk ve gençlere spor sevgisi aşılamak için mücadele ettiğini anlatan Ay, "Bağcılar'ın evlatlarını yetiştirip, Bağcılar'ın çocuklarını kazanmak için Belediye Başkanımızın doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Eğer çocuklarımızı sokaklarda olan olumsuz şeylerden uzak tutup sporla kazanabiliyorsak biz her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

"Kadın sporcu olmak zor, zoru başardım"

Milli antrenör Ay'ın yetiştirdiği öğrencilerden 17 yaşındaki Gamze Nur Avcı da sporla değişen yaşamını anlattı.

Spora 5. sınıfta başlayan ve 2019'da Rusya'da düzenlenen müsabakalarda Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu olan Avcı, bir kadın olarak spora atılırken çekindiğini belirterek, "İkizim sayesinde spora başladım ama ilk başlarda çekindim çünkü sporda erkekler sayı açısından daha baskın oluyor. Hocam beni destekledi ve korkularımı yendim. Kadın sporcu olmak zor, zoru başardım." dedi.

Çevresel birçok engele rağmen pes etmediğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Kadın olarak devam etmek zordu ama bir aile ortamı vardı. Bana destek oldular. Bağcılar, İstanbul ve Türkiye şampiyonluğunun ardından Rusya'da da rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışıyorum. İnsan isteyince başarabiliyormuş."

"Hayatımı değiştirdi"

2019'da katıldığı müsabakalarda 48 kiloda Uluslararası Balkan Şampiyonu olan 17 yaşındaki Yunuscan Hergül de sporla birlikte arkadaş ortamındaki "bağımlılıklardan" uzak kaldığını belirtti.

3 yıl önce başladığı sporun hayatını tamamen değiştirdiğini söyleye Hergül, "Arkadaşlarımın çoğunun bağımlılığı var. Bana tavsiye ettiler ama spora başladığımdan bu yana hiç içmedim, uzak kaldım hepsinden. İnşallah böyle de sürer. Bütün arkadaşlarıma sporu tavsiye ediyorum. Hem kötü alışkanlıklarından kurtulurlar hem de sokakta boş gezeceklerine hayatlarını kurtarmış olurlar. Gelecekleri için bu daha iyi olur. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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