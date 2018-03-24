Milli Ampute Futbol Takımı Yargıtay Üyelerini Yendi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yer aldığı şöhretler karması, Avrupa Şampiyonu Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile gösteri maçı yaptı.

Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında iki takım, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakayı Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı 5-2 kazandı.

Yargıtay Başkanı Cirit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonu'na yenildiklerini belirterek, "Dostluk kazandı. Bize hoşgörülü davrandılar. Boşu boşuna Avrupa Şampiyonu değiller. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar." dedi.

"Hatinoğlu'nun dairesi belli olmadı"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay tetkik hakimliğine getirilmesine ilişkin soruya ise Cirit, konuya ilişkin HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın açıklama yaptığını hatırlattı.

Cirit, "O açıklamalar üzerine herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Bu konuya cevap verdi. O bizce de geçerli bir cevaptır. Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı." ifadesini kullandı.

"Final maçında İngiltere bizi bu kadar yormamıştı"

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı kaptanı Osman Çakmak da maç için Cirit'e teşekkür etti.

Çakmak'ın maça ilişkin "Avrupa Şampiyonası'nın final maçında karşılaştığımız İngiltere bizi bu kadar yormamıştı." değerlendirmesi gülüşmelere neden oldu.

Konuşmaların ardından Cirit, futbolculara plaket ve fincan takımı hediye etti.