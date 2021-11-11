"Milli Ağaçlandırma Günü"nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu - Haberler
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"Milli Ağaçlandırma Günü"nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu

AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da 48 bin 450 fidanın dikimi yapıldı.

KÜTAHYA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da 48 bin 450 fidanın dikimi yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Damlalı Karaağaç köyü yakınlarındaki alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın orman varlığı bakımından 5'inci il konumunda olduğunu söyledi.

Ormanların hem insanlığın hem de ekolojik dengenin sağlanması açısından önemine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Yeşille, doğayla bir araya gelmek hepimizin de birçok kez içine düştüğü karamsarlığı hızla azaltan bir gerçek. Gerçek şu ki yaşadığımız süreç insanlığımızın geldiği nokta sanayileşme, insan varlığındaki artış, ekosistem içindeki zararlı maddelerin değerlendirildiğinde küresel ısınma gibi bir tehditle yüz yüzeyiz. Bunun çözümü noktası doğanın kendini yenileyici, habitatın yeniden oluşabileceği, ekosistemin kendi içindeki dengelerinin çok fazla bozulmadan, hatta hızla onarılması gereken bir süreci hep beraber yaşıyoruz."

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran de etkinlik kapsamında Kütahya'da 23 farklı lokasyonda 48 bin 450 fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl içinde Kütahya genelinde 3 milyon 731 bin fidanın dikiminin tamamlanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılar ve öğrenciler alana getiren fidanları toprağa dikerek can suyu verdi.

Milli Ağaçlandırma Günü nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü nde Kütahya'da fidanlar toprakla buluştu

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri
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