"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 90 bin dönüme 13 bin 500 kızılçam fidanı dikiliyor.

Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde, "geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganı kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, etkinliğin, ülke genelinde yapıldığını anımsattı. Şehirde 13 ayrı noktada da fidan dikimi yapıldığını aktaran Öner, 90 dönüm alanda 13 bin 500 kızılçam fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

Bölgeye bağlı kentler adına olumsuz bir yangın sezonu geçirdiklerini ifade eden Öner, "Dünyada meydana gelen iklim değişikliği sebebiyle 2021 yılında gerek Akdeniz kuşağında, gerekse Aydın'ın da bulunduğu bölgede olumsuz bir yangın sezonu geçirdik ve geride bıraktık. Şu anda yanan sahalardaki yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Nasıl ki geçtiğimiz yıl eylül ayında orman yangınında zarar gören Söke'deki ormanlık alanımızın içerisinde, sezon içerisindeki yanan alanları boşaltıp, içerisindeki toprak hazırlığını yapıp fidan dikimine hazır hale getirdiysek, bu yılki yanan alanlarımızı da aynı hassasiyeti dikimle hazır hale getiriyoruz." dedi.

-Denetimli serbestlik birimi de fidan dikti

Vali Hüseyin Aksoy da kent olarak 2021'de, 8 milyon 520 bin civarında ağacı toprakla buluşturmak adına planlama yaptıklarını ifade ederek, "Ormanlarımız dünyanın akciğeri ve bunları korumak geliştirmek ve bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde aktarmak hepimizin görev ve sorumluluğu. Geçtiğimiz yaz iklim koşullarının çok farklı şekilde oluşması nedeniyle orman yangınları için uygun ortamların ortaya çıkması sonucu tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçelerimizde ortaya çıkan yangınları, bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde yerleşim yerlerine ulaşmadan önleme fırsatını bulduk. Bu yanan alanlar başta olmak üzere bütün ağaçlandırılacak alanlarla ilgili çalışmalarımızı orman teşkilatımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde büyük bir titizlikle sürdürüyor. Hep birlikte daha güzel bir dünya yaratmak adına burada yapacağımız çalışmaları da önemsiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aksoy ile Öner'in yanı sıra beraberindeki kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, denetimli serbestlik birimi ile öğrenciler fidan dikerek, can suyu verdi.