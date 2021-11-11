Milli Ağaçlandırma Günü'nde 15 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 84 Milyon için 3'er Fidan sloganıyla düzenlenen etkinlikte 14 ayrı lokasyonda 15 in fidan toprakla buluşturuldu.

Ülkemizi daha yeşil yarınlara ulaştırabilmek, yangınlarda zarar gören alanları hızla yeşile döndürmek, ağaçlandırma ve orman varlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında saat: 11. 11'de 81 ilde fidanlar topraklarla buluşturuldu.

Afyonkarahisar'da da Yolçatı Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen etkinlikte Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından, 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Biz Yeşilin de Şehri Olacağız

Etkinlikte konuşan ve Afyonkarahisar'ı yeşil Afyon yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "İlimizin %20'si ormanlarla kaplı. Biz bu oranı yükseltmek zorundayız. Gelecek nesiller adına buna mecburuz. Bunun için hem belediyemiz hem biz hem Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz duyarlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Son yıllarda Afyonkarahisar'da 109. 700 ağaç dikildi. Bugün 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin ağaç toprakla buluşturuluyor. Önümüzdeki süreçte kesinlikle %20 oranını çok daha yukarı çıkarmalıyız. Biz termalin şehriyiz, biz mermerin şehriyiz, biz tarihin şehriyiz. Biz yeşilin de şehri olacağız. Bu konuda da gerçekten kararlıyız. Bu manada hem belediyemizin yaptığı yeşillendirme çalışmaları hem bizlerin yaptığı çalışmalar hem okullarımız, öğrenciler, ailelerimiz hep beraber seferber olmuş durumdayız. Çok yakın zamanda daha yeşil bir Afyon göreceğiz" dedi.

Orman Teşkilatımız Milli Seferberlikle Çalışıyor

Ülke genelinde 84 Milyon için 3'er Fidan sloganıyla 252 milyon adet fidanın toprakla buluşturulacağına dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "Orman Genel Müdürlüğümüze ve Orman İşletme Müdürümüz Gökhan Beye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda milli bir seferberlik ruhu içerisinde çalışıyorlar. Tam da ağaçlandırma seferberliği ismine uygun oldu. Aynı zamanda bugün burada AFAD gönüllülerimiz var, Belediyemizden arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz var. Yine Başsavcımız burada kendisine teşekkür ediyorum. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzden İnfaz Koruma memurlarımız, CEKUT Arama Kurtarma Ekibimiz, köylülerimiz, bizler hepimiz buradayız. Hepimiz aynı duyguyla, aynı heyecanla toprakla buluştuk" diye konuştu.

Yılsonuna Kadar 2 Milyon Fidan Dikilecek

Yılsonuna kadar ağaçlandırma faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Bu yıl Ülkemizde yaz dönemi orman yangınları açısından zor bir yaz oldu. Ancak alınan önlemler, vatandaşlarımızın ihbarları, bizleri bilgilendirmeleri sayesinde Afyonkarahisar'da ağaçla ilgili üzücü bir olayla karşılaşmadık. İnşallah ağaçla ormanlarla ilgili yangınlara karşı duyarlılığımız artarak devam edecek. Tüm Afyonkarahisarlılara hem teşekkür ediyorum hem kırmızı alarmımızın halen devam etmekte olduğunu belirtmek istiyorum. 15 bin ağaç dikilecek demiştim. Bu sadece bugün için olan bir rakam. Yılsonuna kadar nüfusun 3 katı yani her bir kişi 3 ağaç dikecek şekilde 2 milyon 200 bin fidan Afyonkarahisar'da dikilecek. Gerçekten bu çok muazzam bir rakam. İnşallah Milli Ağaçlandırma Günümüzü yakışır bir şekilde burada kutlayacağız. Aynı zamanda tüm Afyonkarahisar'ın ve milletimizin Milli Ağaçlandırma Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programın son bölümünde Vali Gökmen Çiçek ve diğer katılımcılar hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikim programına Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

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