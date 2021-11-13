Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

OSMANİYE (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "84 milyon için 3'er fidan" programı çerçevesinde Kadirli'nin Karatepe köyünde saat 11. 11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Karatepe Köyü'nün Dikenli Mahallesi'nde Osmaniye Vali Yardımcısı ve Kadirli Kaymakamı Vekili Adem Yılmaz, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi yapıldı. Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu'da etkinlikte kızlarının adını verdikleri fidanı toprakla buluşturdu.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Temmuz ayında Türkiye genelinde ve Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarının izlerinin silmek için milyonlarca fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Yangın sonrası yapacakları çalışmalarla 7 milyon fidan ile geleceğe nefes olacaklarını belirten Sarıbıyık, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde, yangınlar sonrası yaptığımız çalışmalarla ilk olarak 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yılsonuna kadar bölgemizde bir milyon, 2022 yılı sonuna kadar ise 7 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yanan alanların ağaçlandırması kapsamında defne, harnup, fıstık çamı, selvi ve kızılçam fidanlarını dikerek geleceğe nefes olacağız" diye konuştu. Öğrenciler ise fidan dikimine katılarak toprakla buluşturduklarını için mutlu olduklarını ve geleceğe nefes olması işçin herkesi fidan dikmeye davet ettiler.

Osmaniye Vali Yardımcısı ve Kadirli Kaymakamı Vekili Adem Yılmaz, beraberinde Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturup, can suyunu verdi. Türk Kızılay Kadirli Şubesi Başkanı Zafer Biçer ve ekipleri ise şehitlerin ve ilçedeki bazı yaşlıların isimlerinin bulunduğu fidanları toprakla buluşturdu. Menderes Özat

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