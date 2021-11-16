MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Medeniyetimizden devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. Bu çerçevede onların ekolojik okuryazarlıklarını da geliştirmek için okul dışı öğrenme ortamlarından azami ölçüde istifade ediyoruz.

Dsiplinlerarası yaklaşımla soyut düşünme, yön bulma, analitik düşünme, problem çözme becerilerinin edinilmesi dahası sürdürülebilir bir yaşam için doğanın önemini hisseden nesillerin yetişmesi büyük önem taşıyor.

Daha Yeşil Bir Türkiye

Dünyada orman varlığı azalırken, ülkemiz orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkeden biri olması hepimizi gururlandırıyor. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha yeşil bir Türkiye hedefiyle, son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyor.

19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1, 5 katına ulaşarak 5, 5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. 2002'de 20, 8 milyon hektar olan orman varlığımız bugün 23 milyon hektar sınırına geldi. Aynı zamanda ülkemiz iklim değişikliğini tersine çevirmek için gerekli bütün adımları atıyor, dünya ülkelerinin müşterek bir şekilde mücadele verdiği bu krizde etkin bir rol oynuyoruz.

Medeniyetimiz açısından ağaçların doğanın içerisinde barındırdığı herhangi bir unsur olmaktan çok daha ötede bir anlam taşıdığını biliyoruz. Bu anlayışla ilimiz genelindeki tüm okullarımız tarafından 11 Kasım 2021 tarihinde ilk ders saatinde Milli Ağaçlandırma Günü ve ormanlarımız konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimize bilgi verildi. Bahçesi uygun alan tüm okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile fidan dikildi.

Farkındalık ve Fidan Dikimi

Eğitimi, akademik öğretimin sınırları dışında yaşamın içinde yeniden tarif etmek için çaba harcıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi doğanın kalbine doğru bir yolculuk yapmaya sıklıkla davet ediyoruz. Geleceğe nefes seferberliğine çeşitli açılardan destek olan ilçe milli eğitim müdürlüklerimizce ilçeler genelinde fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Heybeliada'da İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte fidan dikimi yapıldı. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda 8. 900 fidan toprakla buluştu. Yerlikaya yaptığı konuşmasında "Ormanlarımız milli servetimiz. Bizler; kıyametin kopacağını da bilsek, elimizdeki fidanı toprakla buluşturmakla mükellefiz. Bu yılki orman yangınlarında hepimizin ciğerleri de yandı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Yunanistan'dan Portekiz'e kadar dünyanın dört bir köşesinde büyük yangınlar meydana geldi. " ifadelerine yer verdi.

Çevreye saygılı gelecek nesillerin yetişmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan "Geleceğe Nefes" projesine desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirten Yerlikaya; bu kampanyanın birçok ülke tarafından da sahiplenilip Dünyaya nefes seferberliğine dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Ayrıca bu etkinliğe Ataşehir'den 95 öğrenci, 5 öğretmen, 1 ilçe yöneticisi; Kadıköy'den 103 öğrenci, 7 öğretmen, 1 ilçe yöneticisi ve Adalar'dan 600 öğrenci, 30 öğretmen 3 ilçe yöneticisi katıldı. Yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu ve orman varlığımızın arttırıldığı etkinlikte dikilen her fidan, daha yeşil Türkiye mücadelemizin işaretiydi.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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