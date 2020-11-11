Milli Ağaçlandırma Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi etkinliğinde Mardin'de 160 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi etkinliğinde Mardin'de 160 bin fidan toprakla buluştu.

Vali Yardımcısı Recep Aydın, Artuklu Üniversitesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine katılarak, vatandaşlarla fidan dikti.

Mardin'de geçen yıl 50 farklı lokasyonda toplam 243 bin fidan dikimi yapıldığını anımsatan Aydın, "Bu yıl da 17 farklı lokasyonda 116 bin fidan dikimi yapılacak. Yıl sonuna kadar 222 bin fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik ülkemizde yeşil alanı artırmak için çok güzel bir yol. Öncellikle bu etkinliği başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecekte ülkemiz ve dünya daha yeşil olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz