Milleyha Kuş Cenneti'nin kenarına kazılan hendeğe tepki (2)

ÇEVRECİLERDEN TEPKİHatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nin korunması için yıllardır çalışmalar yapan Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, hendeğin kazıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nin korunması için yıllardır çalışmalar yapan Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, hendeğin kazıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Kayıkçı, Kuş Cenneti'nin kenarına hendek kazılmasına tepki gösterdi.Kuş Cenneti'nin kurutulmaması için yıllarca mücadele verdiklerini aktaran Kayıkçı, "Bu konuda yeni kurtarma projeleri oluşturulması gerekiyor. Biz bunu konuşurken, burada Milleyha sulak alanını ikiye bölecek ve sahanın bir bölümünün kurumasına sebep olacak hendek çalışması yapılması tepkimizi çekti. Bu tepkimizde haklıyız ve bunun herhangi bir şekilde bir siyasi amaç için kullanılmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki, Milleyha sulak alanını, herkes, el birliğiyle eski yaşam sahasına tekrar kavuştursun. Bu hendek çalışması bizi gerçekten üzdü. İstiyoruz ki, bugünden sonra bütün o siyasi söylemleri bir kenara bırakarak, verilen zararları bir kenara bırakarak daha yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturalım. Biz bunun mücadelesini vereceğiz ve herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı