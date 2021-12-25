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Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanda güvenlik güçleri, avcılara göz açtırmıyor.

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HATAY (İHA) - Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanda güvenlik güçleri, avcılara göz açtırmıyor.

Kayıt altına alınan 289 kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nde Hatay Valiliğin talimatları ile polis ekipleri tarafından sürekli denetim yapılıyor.

Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alanda bilinçsiz avcılık yapanlara yönelik Hatay Valiliğin talimatları doğrultusunda ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bölgedeki bilinçsiz avcılık bitirildi.

Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor

Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor

Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor

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İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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