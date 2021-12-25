Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel
Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanda güvenlik güçleri, avcılara göz açtırmıyor.
HATAY (İHA) - Milleyha Kuş Cenneti'nde güvenlik güçleri avcılara göz açtırmıyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanda güvenlik güçleri, avcılara göz açtırmıyor.
Kayıt altına alınan 289 kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nde Hatay Valiliğin talimatları ile polis ekipleri tarafından sürekli denetim yapılıyor.
Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alanda bilinçsiz avcılık yapanlara yönelik Hatay Valiliğin talimatları doğrultusunda ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bölgedeki bilinçsiz avcılık bitirildi.