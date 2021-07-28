MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
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MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 'kuş cenneti' olarak bilinen Milleyha Sulak Alan Bölgesi'nin kenarına kazılan hendek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle kapatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 'kuş cenneti' olarak bilinen Milleyha Sulak Alan Bölgesi'nin kenarına kazılan hendek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle kapatıldı.

Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Samandağ ilçesinde, Türkiye'de kayıt altına alınan 490 kuştan 282 türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nin kenarına geçen hafta kazılan hendek, tepkilere neden oldu. Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan göletin, mevsimsel şartların da etkisiyle kuru olduğu ancak hendeğin kapatılmaması halinde ilkbaharda su tutacağı zamanlarda ekolojik dengenin bozulacağı belirtildi. Gelen tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. Hendeği, tarla sahibinin, arazi sınırlarını belirlemek için kazdığı anlaşıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle bölgeye gelerek hendeği kapattı.

'KAPLUMBAĞALARIN DA YUMURTALAMA ALANI'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, kentte ekosistemin parçası olan sulak alanların daraltılarak, içinde barındırdığı türlerin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Milleyha Sulak Alanı'nın kuş türlerini ağırlamasının yanı sıra yeşil kaplumbağaların da yumurtalama olduğunu hatırlatan Savaş, alan ile ilgili düzenleme yapma yetkisinin bu yıl Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini belirtti. Alanı 'doğal yaşam sulak alanı' olarak planladıklarının altını çizen Savaş, Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ'daki Milleyha bölgesinde izinsiz ve keyfi şekilde açılan kanalları kapattık. Milleyha, yaptığımız planlamalar ile kuş cenneti olmaya devam edecek. Doğamızın bozulmasına asla müsaade etmeyecek, doğamızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz dedi.

Milleyha bölgesinde imar girişimlerinin engelleneceğini vurgulayan Başkan Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de bu alanı bir an önce 'mahalli sulak alan' ilan etmesini beklediklerini kaydetti.

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KENARINA KAZILAN HENDEK KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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