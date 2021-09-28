Milley, Afganistan'da 2500 asker bırakılması tavsiyesini Biden'ın kabul etmediğini söyledi - Haberler
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Milley, Afganistan'da 2500 asker bırakılması tavsiyesini Biden'ın kabul etmediğini söyledi

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Milley, Afganistan'da 2500 asker bırakılması tavsiyesini Biden'ın kabul etmediğini söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.

Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin detaylar veren Milley, dönemin Savunma Bakanı Mark Esper'in 9 Kasım 2020'de Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500 seviyesine indirene kadar tedrici bir şekilde çekilmesi üzerine bir genelge yayınladığını söyledi.

Milley, iki gün sonra, 11 Kasım 2020'de, ABD ordusunu en geç 15 Ocak 2021'de Afganistan'dan tüm güçlerini geri çekmeye yönlendiren, (Başkandan) tasnifli bir emir aldım." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve geldiğinde Afganistan'da 3 bin 500 ABD askeri, 5 bin 400 NATO askeri ve 6 bin 300 sözleşmeli personel bulunduğunu ifade eden Milley, ülkedeki durumun stratejik çıkmaza girdiğini ve Biden'ın nisan ayında tamamen çekilme kararı aldığını dile getirdi.

Bir senatörün, "General Milley, Joe Biden, 31 Ağustos'tan sonra askeri varlığımızı sürdürmememizin kuvvet komutanlarının oybirliğiyle verdiği tavsiye üzerine kararlaştırdığını söyledi. Bu oybirliğiyle alınan tavsiye sizden ne zaman istendi ve başkana sunuldu" sorusuna Milley, bu istişarenin 25 Ağustos'ta yani Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden 10 gün sonra yapıldığını söyledi.

Milley, Biden'ın hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söylediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.

ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirdi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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