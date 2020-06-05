Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)
TUTUKLANDILARMilletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
05.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:33
TUTUKLANDILAR
Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA