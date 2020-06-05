Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı
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Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı
05.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:01


Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları yakalandı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında jandarma tarafından kontrol noktasında, Güven ise kentteki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Farisoğulları özel aracıyla Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında bulunan Pirinçlik Jandarma kontrol noktasında gözaltına alındı. Farisoğulları, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.  
GÜVEN DE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
HDP Hakkari Milletvekili iken bugün vekilliği düşürülen Leyla Güven ise saat 22.50 sıralarında Diyarbakır'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Güven de hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.
Bu arada güvenlik güçleri HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın götürüldüğü adliye çevresinde Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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