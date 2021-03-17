Milletvekilliğinin düşmesini protesto eden Gergerlioğlu ve HDP'liler Genel Kurul salonundan ayrıldı

Milletvekilliğinin düşmesini protesto etmek amacıyla, birleşimin kapanmasının ardından TBMM Genel Kurulundan ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve partisinden bir grup milletvekili, Genel Kurul salonunu terk etti.

Milletvekilliğinin düşmesini protesto etmek amacıyla, birleşimin kapanmasının ardından TBMM Genel Kurulundan ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve partisinden bir grup milletvekili, Genel Kurul salonunu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmasının ardından, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşmesini protesto etmek amacıyla, beraberinde partisinden bir grup milletvekili ile birleşimin kapanmasının ardından Genel Kurul salonunu terk etmedi.

Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclisteki grup odasına geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu