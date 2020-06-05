Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi
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Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi

Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları cezaevine gönderildi.

05.06.2020 01:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 01:19

Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Farisoğulları Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında, Güven de Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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