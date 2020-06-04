Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu'ndan açıklama CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin okunan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi sonrasında milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Seçildiği günden itibaren kendini hep milletin emrinde hissettiğini ifade eden Berberoğlu, "Bu açıklamayı sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil, tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" diye konuştu.

Her zaman CHP'li ve CHP'de olacağını söyleyen Berberoğlu, "Zaten çıktığım günden itibaren 'bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık oluşturmadı. Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Genel başkanımızın ifade ettiği üzere, 'demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder' ben de bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. Bilin ki her zaman CHP'liyim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA