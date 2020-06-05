Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu cezaevine gönderildi
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Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu cezaevine gönderildi

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak...

05.06.2020 03:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:41

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu cezaevine gönderildi

Kaynak: AA

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