Milletvekilli Dülger'den Ahilik Haftası mesajı

15.09.2019 18:06

AK Parti Kilis Milletvekilli Mustafa Hilmi Dülger, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, ahiliğin ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu belirtti.

Ahilik teşkilatının medeniyetin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü olduğunu ifade eden Dülger, şunları kaydetti:

"Ahilik, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmuştur. Ahilik kurumu, sorumluluğu, dürüstlüğü, doğruluğu, ahlaki değerlere bağlılığı, iş ahlakını, yardımlaşmayı, dayanışmayı temel alan felsefesiyle, devlet ve toplum hayatını derinden etkilemiştir. İş hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran, haksızlığa, yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan ahiliğin, çağdaş uygarlığın bugün kabul ettiği değerlere asırlar önce ulaşması dikkate değerdir. Bu duygularla başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA