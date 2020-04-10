Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum.
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. - Haber
Fahrettin Koca, Politika

Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum.

10.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:55
Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamuoyunu vicdanı hiçbir seferinde sineye çekmedi. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiydi beklenen adımı attı. Ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcılıkla önlenebileceği açıktır. Caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün değildir. Yasa tasarısı bizler içinde büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Sizlerden isteğimiz bu yasa tasarısının meclisinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı savaşta Meclisten personel için kalkan istiyoruz. Meclis oy birliğiyle bu yasayı çıkartırsa meclisimizi yürekten alkışlayacağız." dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haber
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haber
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi Haber
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Bakan'dan vekillere çağrı: Yasa teklifi oy birliği ile kabul edilsin Haber
Bakan'dan vekillere çağrı: Yasa teklifi oy birliği ile kabul edilsin
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haber
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD'de ölü sayısı 17 bine geliyor Haber
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD'de ölü sayısı 17 bine geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan İrem Derici Haluk Levent Levent Yamanel
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 20:26:17. #1.15#
title