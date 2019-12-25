Milletvekillerinden Vali Varol'a ziyaret

25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46

AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Milletvekilleri ile bir süre sohbet eden Varol, Amasya'da gerçekleştirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milletin seçtiği vekillerle iş birliği içinde Amasya için çalıştıklarını ifade etti.

Karahocagil ile Çilez de misafirperverliğinden dolayı Varol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA