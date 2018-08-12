Milletvekillerinden Şahinbey'in Dev Projelerine Tam Not

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu AK Parti Milletvekillerine Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde yürütülen projelerle ile ilgili bilgi verdi.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci'nin katılımlarıyla gerçekleşen gezi programında, katılımcılar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Şahininbey ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi aldılar.

Gaziantep'in çehresini değiştiren projeleri Şehreküstü Konakları, Şıh Cami, Şıh Meydanı ve Şehreküstü Sosyal Tesis'inden itibaren gezmeye başlayan heyet daha sonra Mavikent 5. Etap konutlarını, ziyaret ederek, burada oturan bir ailenin evine misafir olup vatandaşlarla sohbet etiler. AK Parti Milletvekilleri ve beraberindeki heyet daha sonra Şahinbey Belediyesi'nin gençlere kazandırdığı Akkent Spor Köyü'ndeki kapalı spor salonunu ziyaret edip öğrencilerle Basketbol oynadılar. Program Gaziantep'in ve Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'ni gezilmesi ile devam etti.

Tahmazoğlu'na tebrik

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şahinbey lçesinin yapılan projelerle yeniden şekillendiğine dikkati çekerek "Şahinbey Bölgesi'ndeki çalışmaları gezdikçe belediye başkanımıza karşı beslediğimiz takdir daha da arttı. Şehreküstü Konakları'ndaki yapılaşma, tarihin ortaya çıkarılması ve Mavikent Konutları'ndaki dar gelirli insanların ev sahibi yapılması müthiş bir olay. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımız burada güle güle otursunlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu belediyeciliğin sosyal yönünü en iyi şekilde ortaya çıkaran belediye başkanlarımızdan birisi. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin örnek belediyesi"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, özellikle kentsel dönüşümde Şahinbey Belediyesi'nin Türkiye'de örnek belediye olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu önemli projeler yürütüyor. Bu güne kadar teslim edilen projelerin büyük çoğunluğunda bizler de bulunduk. Mavikent'te vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve 5. Etabın örnek dairesini gezdik. Hepsi de çok başarılı ve önemli çalışmalar. Bu projeler şehrin sadece konut ihtiyacını karşılamaya yönelik değil. Vatandaşlarımızın daha uygun imkanlarla aylık kira öder gibi konut sahibi olduklarını görmek ayrıca mutluluk verici bir olay. Şahinbey Belediyemiz sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Ev sahibi olamayacak vatandaşlarımıza ev sahibi olabilme imkanını sunuyor. Şahinbey Belediyemiz kentsel dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de örnek ve birinci belediyedir. Ben Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şahinbeyliler çok şanslı"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şahinbey Belediyesinin borcu olmayan ender belediyelerden birisi olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemizin vatandaşlarımız için yapılan projelerini ve tesislerini inceledik. Yapılan tesisler inşaat ve yapı kalitesi olarak, Avrupa da yapılan tesislerin çok üzerinde. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Şahinbey Belediyecilik anlamında yeni doğan bebekten tutunda, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine dahi hizmet veriyor. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarını da inceledik. Burası Gaziantep'in en büyük kültür yatırımı niteliğinde. İçerisinde Gaziantep'in en büyük fuaye alanı bulunuyor. Kültür ve kongre salonlarının yanı sıra sanat merkezleriyle Gaziantep'teki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Şahinbeyliler gerçekten çok şanslı. Türkiye'de belediyecilik hizmetleri ve kalitesi bağlamında bir değerlendirme yapıldığında Şahinbey Belediyesi ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Şehrin ihtiyacına cevap verecek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımında her detayın düşünüldüğünü belirterek, "Şahinbey 1 milyonun üstünde nüfusa sahip olan bir ilçemiz. Gezimiz sırasında şehrin ve ilçemizin en önemli ihtiyaçları arasında olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nin kaba inşaatının tamamlandığını gördük. Burada birçok etkinlikler için salonlar yapılmış. Düğün ve nişan gibi yerel organizasyonlara cevap verecek imkanlar bulunuyor. Her detayın çok iyi düşünüldüğü bir yapı olmuş. Şehrimizin birçok ihtiyacına cevap verecektir. Ben böyle bir çalışmayı Gaziantep'imize kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çalışkanlığa her alanda şahidiz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun önemli hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu hizmetleri yerinde görebilme imkanı bulduk. Başkanımıza Şahinbey İlçesi için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin çalışkanlığına ve örnek belediyeciliğine her alanda şahit oluyoruz. Şahinbey'imize daha güzel hizmetle kazandıracağına inanıyorum" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, çok önemli restorasyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Çocukluğum Şehreküstü de geçti buranın yeniden canlandığını güzelleştiğini görmek bizim için mutluluk verici. Bu bölgenin yeniden eski ruhuna uygun bir şekilde restore edilerek toplum hizmetine kazandırılması çok önemli bir hizmet bunun için Şahinbey Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Burası meydanı, sosyal tesisi ve AŞ evi ile vatandaşlarımızın her zaman gelebileceği bir cazibe merkezi haline gelmiş. Buralara vatandaşlarımızın da sahip çıkarak gelip görmesini istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP