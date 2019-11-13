Milletvekillerinden Kemaliye'ye okul müjdesi

13.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:56

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, eğitim yatırımları kapsamında Kemaliye ilçesinde modern bir okul binasının daha hizmete girdiği müjdesini verdiler.



Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde geçen yıl inşasına başlanan Topkapı İlkokulu ve ortaokulu yeni hizmet binasında 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladı. Kemaliye ilçesine modern bir okul binası kazandırdıklarını belirten milletvekilleri yaptıkları açıklamada eğitim yatırımlarını yakinen takip ettiklerini kaydetti.



Karaman ve Çakır'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Erzincan'da yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Eğitimin aksamadan ilerlemesi daha kaliteli hale gelmesi bizler için çok önemli. Bu kapsamda ihtiyaç olan her adımı atıyoruz. İlimize yaklaşık 200 km uzaklıkta bulunan Kemaliye ilçesine bağlı Topkapı İlkokulu ve orta okulumuza modern bir okul binası kazandırıldı. 76 öğrencisi olan okulumuz için 8 derslikli okul binası planlanmış ve 28.09.2018 tarihinde yapımına başlanarak 22.08.2019 yılında 2 milyon 456 Bin 100 TL maliyetle bitirilmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan yeni okul binamız öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve köylülerimizi çok mutlu etti. Bizlerde onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra öğretmenlerimiz içinde köyde okul lojmanı yapımına başlanmış olup en kısa süre de tamamlanarak öğretmenlerimizin barınma sorunu da ortadan kaldırılarak, barınma ihtiyacı modern bir binada sağlanacak. Bizim derdimiz Erzincan, bizim davamız halka hizmet. Biz bu milletin hizmetkarları olarak hizmet yarışında bayrağı bir adım daha öteye götürebilmenin çabası içerisindeyiz. Tüm Erzincanlı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyoruz" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA