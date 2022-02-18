Milletvekillerinden Ankara 1. OSB'ye ziyaret

ANKARA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki milletvekili heyeti, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ( Osb ) ziyaret ederek, ulaştırma, havacılık ve döküm sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

Ankara 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyetine, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da eşlik etti.

Milletvekilleri, raylı sistem ulaştırma araçları alanında faaliyet gösteren Bozankaya AŞ, havacılık sektöründe üretim yapan Küçükpınarlı Havacılık ve Uzay Sanayii, iş makinesi üreticisi Hidromek AŞ ve döküm sanayi firması Akdaş Döküm'ü ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Bozankaya AŞ'nin üretimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, raylı sistemlerin karbon salınımının azaltılmasında büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.

Küçükpazarlı Havacılık ve Uzay Sanayii firmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Altunyaldız, stratejik öneme sahip olması ve sağladığı yüksek katma değer sebebiyle havacılık ve uzay sanayisi alanlarının, yeniden şekillenen geleceğin dünyasının en önemli unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Altunyaldız, "Kendi üreticilerimiz, kendi tesislerimizde, yerli ve milli kaynaklarımızla artık dünyanın en önemli firmalarının kilit tedarikçileri arasında yer alıyor. Boeing, Airbus gibi milyarlarca dolarlık değere sahip şirketlerin tedarik zincirlerinin en önemli parçalarından birisi olan firmalarımız, aynı zamanda yapmış oldukları nitelikli üretimle de ihracatımıza katma değer sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Sanayiciler bir gün bile durmadı"

Altunyaldız, 2020 yılının küresel tedarik zincirlerinde ezberleri bozan bir dönem olarak geride kaldığını belirterek, buna rağmen üretme tutkusuyla ülkenin güçlü büyümesine katkı sağlayan sanayicilerin tek bir gün bile durmadığını, ülkenin sahip olduğu potansiyel ve dinamik yapısıyla birlikte yeni dönemin en önemli aktörlerinden birisi konumuna ulaştığını kaydetti.

Hidromek AŞ'nin de dünyada sayılı firmaya verilen "En iyinin de en iyisi" ödülünün sahibi olduğunu anımsatan Altunyaldız, "Made in Türkiye menşeli markalarımız artık dünyanın her yerinde adından söz ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, Akdaş Döküm'ün de 235 tonluk yekpare dökümüyle bu alanda rekoru elinde bulundurduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin sahip olduğu potansiyeli ve kapasitesini, sürdürülebilir yasama faaliyetlerimizle güçlü bir temelde daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.