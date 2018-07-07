Milletvekilleri Yemin Ediyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'li milletvekilleriyle selamlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

TBMM Genel Kurulu'nda 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sürüyor.

Yemin töreni sırasında ismi okunan milletvekillerinin kürsüye çıktığı esnada dinleyici localarından alkış tutulması üzerine, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, İçtüzük kuralları gereği alkış tutulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Kürsüye çıkan AK Parti Çorum milletvekillerinin yemin ettiği sırada locadaki alkış sesleri daha da yükseldi. Çorum milletvekillerinin yemin etmesinin ardından locadaki alkış sesi de kesildi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yemin ettikten sonra kürsüden bozkurt işareti yaptı. Öztürk, yerine oturmadan önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek, tokalaştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "and içerim" yerine "yemin ederim" dediği için andı ikinci kez tekrar etti.

Öte yandan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın yeminini çok hızlı bir şekilde okuması dikkati çekti.

İYİ Parti'li Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurula zaman zaman katıldı. Bahçeli, İYİ Parti sıralarındaki milletvekilleriyle de selamlaşarak tokalaştı.

Bu sırada İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, yemin metnini iki kez yanlış okuması üzerine tekrarladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın da Bahçeli ile tokalaştı.

Durmuş Yılmaz, izleyicileri uyardı

Geçen dönem vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili olan Abdulkadir Yüksel'in oğlu olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, bunun üzerine TBMM İçtüzüğünün 169. maddesinde, "Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar." denildiğini belirterek, izleyicileri, "Sizin milli iradeniz buraya yansımıştır, haklısınız ama lütfen dinleyelim." sözleriyle uyardı.

HDP milletvekilleri tepki gösterdi

TBMM Geçici Katip Üyesi, andiçmesi için HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ismini okuyunca, bir izleyici, "Yuh" diye bağırdı.

HDP milletvekilleri bu duruma tepki göstererek, bir süre sıra kapaklarına vurdu.

Durmuş Yılmaz'ın da uyarısıyla, izleyici locasında bulunan güvenlik güçleri, izleyiciyi salondan çıkardı.

Yılmaz, uyarısına rağmen, Hatay milletvekillerinin yemini sırasında, izleyicilerin yoğun bir şekilde alkışlamaya devam etmesi ve gürültü yapması üzerine, birleşime ara verdi.

Arada, izleyici locasının perdesi, orta bölümü açık kalacak şekilde kapatıldı; perde, birleşime geçildikten daha sonra tekrar açıldı.

Bu arada, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da eşi Münevver Arınç ile AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen oğlu Mücahit Arınç'ın yemin törenini izledi.

Cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ismi okununca, CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı.