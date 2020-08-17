Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Kaymakam Türköz'ü ziyaret etti AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Kaymakam Türköz'e yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Türköz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyarete, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı da katıldı. Kaynak: AA