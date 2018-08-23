Milletvekilleri Sarıkaya'yı Ziyaret Etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sarıkaya ilçesini ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.



Sarıkaya AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Bozdağ, Kurban Bayramı'nın Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven içerisinde geçtiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde Müslümanların yaşadığı bütün diyarlarda bayramların Sarıkaya'daki gibi huzur içerisinde geçmesini arzuladıklarını ifade eden Bozdağ, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da pek çok kem gözün takip ettiği, pek çok saldırıya muhatap olan, olacak olan bir ülke. Bu Türkiye'nin stratejik konumuyla doğrudan alakalı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok kıymetli bir coğrafya, pek çok menfaatin kesiştiği ve pek çok ülkenin gözünün hedefinin üstünden geçtiği bir coğrafya. O yüzden bu coğrafyada ayakta durmak kolay değil. Türkiye'nin geleceğini karartmak istiyorlar. Ekonomiyi kötüye götürecek hiçbir gösterge, hiçbir karar yok, hiçbir icraat yok ama bakıyorsunuz Türkiye'ye dönük bir ekonomik saldırı var. Allah'ın izniyle bu saldırıyı atlatacağız." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Sedef de MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sedef, Sarıkaya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bayramların birlik, beraberlik duygularının en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu kaydetti.