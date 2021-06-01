Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunuseven'den Akü'ye Ziyaret
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Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunuseven'den Akü'ye Ziyaret

Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunuseven'den Akü'ye Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Afyon Kocatepe Üniversitesini (AKÜ) ziyaret etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Afyon Kocatepe Üniversitesini (AKÜ) ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Üniversite Genel Sekreteri İhsan Ceran, Afyonkarahisar Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem ve öğretim üye ve elemanları yer aldı.

Sosyal Tesisteki toplantıyla başlayan ziyaret kapsamında Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Senato Salonu, Veteriner Fakültesi Süt ve Süt Ürünleri Ünitesi, Hayvan Hastanesi, inşaatı devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hayvan Hastanesi) ve Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği incelenerek yetkililerden bilgiler alındı.

Gerçekleşen ziyarette üniversite-sanayi iş birliği kapsamında atılan adımlar değerlendirilirken, Afyonkarahisar'ın hayvancılık alanındaki sorunları, Veteriner Fakültesi çiftliğine yapılması planlanan yeni Anadolu Mandası barınakları ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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