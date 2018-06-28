Milletvekilleri Mazbatalarını Alıyor

MHP'den Gaziantep milletvekili seçilen Muhittin Taşdoğan ile Sermet Atay mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Nesrin Aladağ, Gaziantep Adliyesinde düzenlenen törende, milletvekili seçilen Taşdoğan ile Atay'a mazbatasını verdi.

Muhittin Taşdoğan, yeni hükümet sistemiyle Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini ifade ederek, "Bu yol, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir başarıya imza attık. Her türlü engellemelere rağmen 2 vekil sayısına ulaştık. İnşallah yakında Gaziantep'te 4'leri, 8'leri duyuracağız." diye konuştu.

Sermet Atay ise Gaziantep halkına teşekkür ederek, "Amacımız, Gaziantep'i, TBMM'de layıkıyla temsil etmek, Gazianteplilerin hakkını savunmak. Seçim öncesi ne söylediysek, onları yerine getirmeye çalışacağız. Halkın vekili olacağız, birilerinin vekili olmayacağız." dedi.