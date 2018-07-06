Milletvekilleri Kayıt Yaptırıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bakanları partisizlerden seçen Cumhurbaşkanı, yeni dönemin müjdesini AK Parti'lilere de vermiş oldu. Evet, Tayyip Erdoğan iktidardadır ve tek başınadır. Artık AK Parti'lilere de ihtiyacı yoktur." dedi.

Özgür Özel, beraberindeki partisinin Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Meclise gelerek, kaydını yaptırdı.

Özel'in milletvekili rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba taktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, Erdoğan'ın seçimden önceki stratejisini sürdürerek, ülkeyi kamplaştırdığını, gerilimi devam ettirdiğini ve rakiplerini şeytanlaştırdığını ileri sürdü.

Özgür Özel, "Bunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yakıştırmak mümkün değil. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı bunu kendine yakıştırıyor. Tarzı, siyaseti bu. Bir partiye 6 milyon oy vermiş seçmeni, bugünden düşmanlaştırmak kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." diye konuştu.

CHP'nin milletvekili sayısını artırmak için gayret gösterdiğini, cumhurbaşkanı adayının büyük bir mücadele verdiğini belirten Özel, "Bu kadar alın terine, bu kadar insanın umuduna, kazanamayanların üzüntülerine karşı ülkenin cumhurbaşkanının daha yapıcı dil kullanması lazım. Maalesef üzülerek takip ettik. Hak ettiği dozda bir cevabı vermeyi biliriz ama her yeni başlangıcın bir umudu içinde barındırması gerekir. Bu çatı bunu hak ediyor ama bu özeni biz gösterirken ülkenin cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı göstermiyorsa değerlendirmeyi de ona oy veren seçmenleri yapacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkardığını kaydeden Özel, "Seçimi kazanmanın nasip olduğu cumhurbaşkanının, ülkenin ana muhalefet partisine kullandığı bu özensiz ve düşmanlaştırıcı dili kınıyoruz. Ümit ediyoruz, böyle devam etmez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili olmayan bakanların da kabinede yer alacağı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Özel, AK Parti'nin Türkiye'yi yönetme kabiliyeti kalmadığını daha önce de söylediklerini, açıklamanın da bunun itirafı olduğu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanının ülkeyi AK Parti'lilerle değil, teknokratlarla yönetmeye karar verdiğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset birikim ve insan biriktirme işidir. Yola çıktığı herkesi harcaya harcaya bir önceki seçimdeki bakanları da Meclis çoğunluğunu elde edebilmek için Meclise hapsetmiş olan cumhurbaşkanının birikiminin sonu koca bir hiç. Daha önceki dönemleri 'bürokratik oligarşi' diye eleştiriyordu, bürokratik oligarşinin daniskasıdır. Bir teknokratlar hükümetine Türkiye'yi mahkum etmiş bir anlayış... AK Parti'li milletvekilleri otursunlar kendi dertlerine yansınlar. Biz Meclis'ten çıkan hükümeti, parlamenter demokrasiyi savunuyorduk. Onları buraya esir edip bakanları dışarıdan, partisizlerden seçen Cumhurbaşkanı yeni dönemin müjdesini AK Parti'lilere de vermiş oldu. Evet, Tayyip Erdoğan iktidardadır ve tek başınadır. Artık AK Parti'lilere de ihtiyacı yoktur."

"Tuhaf bir tartışma..."

Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasındaki "13'üncü" ibaresini kaldırmasına yönelik soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"O tartışma sağlıksız, anlamsız ve niçin başlatıldığı ve nereye vardığı belli olmayan tuhaf bir tartışma. Elbette, kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 12'inci cumhurbaşkanıydı. 13'üncü ile ilgili bir mazbata almanın 12'nciyi ortadan kaldırdığı vehminden midir yoksa birden 12'ye kadar gelmiş olan bu rejim değişikliğinin itirafı niteliğinde bir başka çaba mıdır bilinmez ama mazbatanın son halinde yazan 'cumhurbaşkanı seçilmiştir' ibaresi mevcut meri olan ama meşru olmayan Anayasa'ya göre doğrudur. Ama bir partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı olması çok sıkıntılar yaratıyor, yaratmaya devam edecek. Bunu bugün olduğu gibi bundan sonra da göreceğiz."

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin soruya karşılık da Özel, yarın yeni bir başlangıç yapılacağını, ülkenin sorunlarına eğilmeyi, önümüzdeki seçimlere hazırlanmayı ve partiyi başarılı kılmayı ümit ettiklerini vurguladı.

Parti içindeki tartışmaların, partiye de CHP seçmene de ülkeye de bir yararı olmadığına işaret eden Özel, "CHP, bir başka parti gibi kongre taleplerinin şiddetle bastırıldığı, disiplin süreçlerinin başlatıldığı, ihraçların olduğu ve bunu talep edenlerin demokratik haklarının kullanılmadığı bir parti değildir. Türkiye'ye önerilen demokrasi ilk önce parti içerisinde gereklidir. Bu anlamda, parti içi demokrasinin gereği, kuralların gereği neyse onlar uygulanacaktır. Partinin bu süreçten yara almadan, üzülmeden ve kimseyi üzmeden çıkacağını ümit ediyor, bütün CHP'lileri bu süreçte ne talep ediyor ya da hangi pozisyonda duruyor olurlarsa olsunlar, sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye'nin CHP'ye, bizim hepimizin birbirine ihtiyacı var." diye konuştu.